FW Wachtberg: Dachstuhlbrand in Wachtberg-Arzdorf

Ein Dachstuhlbrand in Wachtberg-Arzdorf sorgte für einen Großeinsatz der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg. Hierbei kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Raum im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Fritzdorfer Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab es eine starke Verrauchung, die aus dem Gebäude drang und es waren erste Flammen im Dachbereich zu sehen. Aufgrund der unklaren Lage und Größe des Schadensereignis wurde Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg ausgelöst.

Da unklar war, ob sich noch Personen in dem Gebäude befanden gingen recht schnell zwei Trupps mit Atemschutz in das Gebäude vor, um den Brand zu löschen und mögliche Vermisste zu suchen. Zum Glück stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude befanden. Somit wurde der Löschangriff von innen und außen fortgesetzt. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg von der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim, worüber vor allem das Dach gelöscht wurde. Ebenso wurde mittels Riegelstellungen ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert.

Das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte war das Feuer schnell gelöscht und es galt nur noch einzelne Glutnester zu löschen. Nachdem auch diese abgelöscht waren, wurde das Haus mittels Wärmebildkamera nach weiteren Hitzequellen abgesucht. Nach knapp 2 Stunden war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

