FW Wachtberg: Einsatzbilanz von Sturmtief Zoltan

Wachtberg

Mit enormer Wucht fegte das Sturmtief Zoltan auch über die Gemeinde Wachtberg und führte am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu insgesamt 9 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg.

Die erste Alarmierung gab es gegen 19:30 Uhr. In Wachtberg-Niederbachem war eine Baumkrone abgebrochen und drohte aus dem Baum zu stürzen.

Es folgten innerhalb einer Stunde 5 weitere Einsätze. In Wachtberg-Villip stürzte ein Baum auf einen Gartenzaun. Es folgten weitere Einsätze in Wachtberg-Oberbachem, Wachtberg-Liessem und am Gut Haus Holzem zu abgebrochenen Ästen und umgeknickte Bäume. Auf den Wegen von und zu den Gerätehäusern wurden weitere kleinere und größere Äste von der Fahrbahn entfernt. Abschluss der ersten Einsatzserie war ein Trampolin das auf einem Grundstück an der L158 von einer Windböe erfasst wurde und an einem Baum zum liegen kam.

Letzter Einsatz des Donnerstagabend kam gegen Mitternacht. Ein größerer war in Wachtberg-Kürrighoven umgestürzt und musste von den Einsatzkräften entfernt werden. Kurz nach 1 Uhr war auch dieser Einsatz beendet.

Am Freitagmorgen folgten 2 weitere Einsätze. In Wachtberg-Oberbachem mussten erneut Bäume und Äste entfernt werden. Gegen 10:00 Uhr war auch dieser Einsatz beendez.

Bei allen 9 Einsätzen blieb es bei Sachschäden. Personen wurden nicht verletzt.

