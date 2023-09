POL-EL: Haren - Pkw gerät in Brand

Lingen (ots) - In der Zeit vom 21.07.2023, 18 Uhr bis 24.07.2023, 10 Uhr, kam es in der Ludwigstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Gartenhütte auf dem Gelände des Jugendtreffs ein. Die Hütte wurde hierdurch beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

