Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizisten in Freizeit stellen Dieb auf frischer Tat - Widerstand bei Festnahme - Mehrere Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Montag, 11. September 2023, 19:00 Uhr

Ein Polizeibeamter aus Köln und eine Düsseldorfer Polizistin in Ausbildung, die am Montagabend in ihrer Freizeit in Stadtmitte waren, konnten durch ihr beherztes Eingreifen den Diebstahl einer Tasche verhindern und den Täter überwältigen.

Die zwei Polizisten, die zum Tatzeitpunkt im Außenbereich eines Restaurants an der Jahnstraße saßen, bemerkten, wie ein Unbekannter einer jungen Frau die Umhängetasche stahl.

Sofort nahmen beide die Verfolgung auf und konnten den Täter auf der Königsallee einholen und überwältigen. Obwohl sich der Kölner Beamte mehrfach als Polizist zu erkennen gab, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er konnte dann mit Hilfe von herbeigerufenen Düsseldorfer Einsatzkräften festgenommen werden.

Der 28-jährige Marokkaner ist polizeilich bereits mehrfach aufgefallen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Anfertigung mehrerer Strafanzeigen (Diebstahl und Widerstand) wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell