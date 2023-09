Polizei Düsseldorf

POL-D: Lierenfeld - Täter nach Geldautomatensprengung flüchtig - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Lierenfeld - Täter nach Geldautomatensprengung flüchtig - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Montag, 11. September 2023, 02:35 Uhr

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lierenfeld am frühen Montagmorgen fahndet die Polizei nach den Tätern. Unbekannte waren nach der Explosion im Vorraum eines Supermarktes mit einem schwarzen VW vom Tatort geflüchtet.

Gegen 02:35 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle eine Explosion im Vorraum des Geschäfts an der Reisholzer Straße. Die Täter flüchteten anschließend mit Beute in nicht ermittelter Höhe in einem schwarzen VW Golf 8 GTI in unbekannte Richtung. Im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten im Nahbereich mutmaßliche Tatmittel aufgefunden werden. Diese wurden aus Sicherheitsgründen von einem Entschärfer kontrolliert gesprengt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Düsseldorf zu wenden. Unter https://nrw.hinweisportal.de besteht zudem die Möglichkeit, Video- oder Fotodateien hochzuladen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell