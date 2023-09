Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Oberbilk - Radfahrer stoßen zusammen - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. September 2023, 08:40 Uhr

Bei dem Zusammenprall einer Radfahrerin und eines Radfahrers gestern Morgen wurde eine 63-jährige Frau so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 63-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Fahrrad auf der Kölner Straße in Richtung Oberbilker Markt unterwegs. In Höhe der Erik-Nölting-Straße überquerte sie die Fahrbahn über eine Fußgängerfurt. Plötzlich prallte ein 33-jähriger Radfahrer gegen sie. Nach Zeugenaussagen war er auf dem Radweg der Kölner Straße in Richtung Worringer Platz unterwegs und hatte die rote Ampel offenbar zu spät bemerkt. Beide Radfahrer stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich die 63-Jährige so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der andere Radfahrer aus Düsseldorf blieb unverletzte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell