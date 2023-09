Polizei Düsseldorf

POL-D: Neuss - A 57 Richtung Nimwegen - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - Mehrere Personen verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 11. September 2023, 12:35 Uhr

Sechs verletzte Fahrzeuginsassen und vier beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Mittag bei Neuss auf der A 57 in Richtung Nimwegen. Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, bei einer weiteren ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen.

Den ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 64-Jähriger aus Essen mit seinem Pkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Beim Wechsel prallte er mit dem nachfolgenden Auto einer 25-Jährigen aus Neuss zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Neusserin und prallte sowohl gegen den Pkw einer 31-Jährigen aus Wuppertal als auch gegen den eines 60-Jährigen aus Heinsberg. Der Essener kam mit seinem Pkw auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Neuss-Reuschenberg zum Stillstand. Die drei weiteren Pkw kamen auf der Hauptfahrbahn in Richtung Nimwegen zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die 25-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, bei ihr konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Vier weitere Fahrzeuginsassen kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Neuss sicherte vor Ort die Unfallspuren. Der Verkehr staute sich hinter der Unfallstelle auf mehrere Kilometer zurück. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Nimwegen konnte gegen 17:45 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell