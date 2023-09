Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Projektgemeinschaft setzt Zeichen im Kampf gegen Telefonbetrug bei Senioren (Foto)

Nordhorn (ots)

"Die Angelegenheit sollte immer wieder angesprochen werden und Personen dafür sensibilisiert werden", erklärt Kriminalhauptkommissar Uwe van der Heiden vom Präventionsteam der Polizei Nordhorn zum Thema Telefonbetrug und Enkeltrick. Daher hat die Polizei nun im Rahmen einer Projektgemeinschaft, bestehend aus dem Kulturzentrum Alte Weberei, dem Sozialverband Deutschland (SoVD) und dem Landesseniorenrat, sich entschlossen, einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung von Telefonbetrug gegen ältere Menschen zu leisten. In diesem Kontext wurde eine Kooperation mit dem renommierten "Wolfgang-Borchert-Theater" aus Münster vereinbart, das in seinem aktuellen Spielplan das Thema "Leg einfach auf!" behandelt - eine Produktion, die sich genau mit den betrügerischen Machenschaften gegenüber älteren Menschen auseinandersetzt. Die Vorbereitungen für die Pilotveranstaltung, die am 5. Oktober 2023 um 16:00 Uhr im Kulturzentrum Alte Weberei stattfinden wird, laufen bereits auf Hochtouren. Die Vorstellung im Rahmen dieser Veranstaltung wird etwa 60 bis 70 Minuten dauern und das Publikum anschließend in eine Podiumsdiskussion einbinden. Diese Diskussion wird von Experten der Polizei Nordhorn begleitet. Das Ziel der Projektgemeinschaft ist es, dieses Vorhaben landesweit durchzuführen. Insgesamt sind zunächst vier weitere Veranstaltungen geplant, die in den ehemaligen Regierungsbezirken Niedersachsens, gemäß den Arbeitsgruppenbereichen des Landesseniorenrates, stattfinden sollen. "Dieses gemeinsame Projekt ist ein bedeutender Schritt im Kampf gegen Telefonbetrug bei Senioren und unterstreicht das Engagement der beteiligten Organisationen für die Sicherheit und das Wohlbefinden älterer Menschen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Initiative dazu beitragen wird, das Bewusstsein für diese Problematik zu schärfen und Maßnahmen zur Prävention und Aufklärung zu fördern.", betont der Landesseniorenrat. Tickets für das Theaterstück inklusive der anschließenden Podiumsdiskussion sind im Vorverkauf für 5,00EUR erhältlich und beinhalten ein Freigetränk an der Saaltheke. Die Tageskasse öffnet um 15:00 Uhr, der Einlass beginnt zur gleichen Zeit. Tickets können online erworben werden und sind auch in den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie im Kulturzentrum Alte Weberei, Vechteaue 2, 48529 Nordhorn, Telefon: +49 (0) 5921- 99 08 01; E-Mail: office@alteweberei.de. Das Projekt wird von der Sparkasse Nordhorn, dem SoVD, der NVB, der Gewo und der Grafschafter Volksbank unterstützt.

