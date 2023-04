Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkohol - Fahrrad sichergestellt

Eisenach (ots)

Ein 34-jähriger Fahrradfahrer geriet am Samstag, den 25.03.2023 kurz nach Mitternacht in der Mühlhäuser Straße in eine Polizeikontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, sowie die Sicherstellung des Rades und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen seiner Trunkenheitsfahrt. (Bezugsnummer 0102981/2023). (sus)

