POL-K: 230818-2-K Radfahrerin stürzt auf Ehrenfeldgürtel - Klinik

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (17. August) ist in Köln-Ehrenfeld einer 45 Jahre alten Frau ihre am Fahrradlenker transportierte Einkaufstasche zum Verhängnis geworden.

Zeugenaussagen zufolge war die Tasche der Kölnerin gegen 19.20 Uhr, während der Fahrt auf dem Ehrenfeldgürtel in die Speichen ihres Trekkingbikes geraten. Das Vorderrad blockierte daraufhin und die Frau kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. (al/kk)

