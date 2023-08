POL-K: 230818-1-K/BAB Transporter fährt auf Sattelzug- Fahrer in Klinik

Köln (ots) - Eine Fußgängerin (57) ist am Mittwochnachmittag (16. August) in Köln-Bickendorf an der Kreuzung Vogelsanger Straße/Vitalisstraße von einem Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war der Fahrer (36) gegen 16.15 Uhr an der Ampel bei "Grün" nach links in Richtung Widdersdorfer Straße abgebogen und hatte die ebenfalls bei "Grün" stadtauswärts laufende 57-Jährige mit der ...

