Polizei Köln

POL-K: 230817-3-K Raubopfer mit Schusswaffe gegen den Kopf geschlagen - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (17. August) sollen zwei circa 18-20-Jährige mit dunklen, gegelten Haaren und Nike Sneakern auf der Johann-Bensberg-Straße/Bergisch Gladbacher Straße in Holweide einen Kölner (20) beraubt haben. Kurz nach Mitternacht habe ihn zunächst ein etwa 1,80 großer, mit schwarzem T-Shirt und Jeanshose bekleideter Mann in akzentfreiem Deutsch angesprochen und mit einer schwarzen Schusswaffe bedroht, so der Verletzte später gegenüber Polizisten. Dieser Angreifer habe ihn dann mit dem Knauf seiner Waffe gegen den Kopf geschlagen und so die Herausgabe seiner Goldkette erzwungen. Der mutmaßliche, laut Zeugenangaben ebenfalls bärtige und ein schwarz-weiß-kariertes T-Shirt tragende Komplize habe den Geschädigten dann mit Pfefferspray attackiert, bevor beide in Richtung Vischeringstraße geflüchtet seien. Das Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

