Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Öl in den Neckar ausgetreten

Stuttgart (ots)

- Kleinere Mengen Öl in Kanaleinlauf zum Neckar ausgetreten

- Feuerwehr setzt Ölsperre und nimmt ausgetretenes Öl auf

Am Dienstagnachmittag wurde der Feuerwehr Stuttgart gegen 13:45 Uhr ein leichter Ölfilm an einem Kanaleinlauf in den Neckar gemeldet. Die Einsatzstelle befand sich auf Höhe der Uferstraße in Stuttgart-Untertürkheim.

Ausgetretenes Öl konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Ölbindeflies aufgenommen werden. Da weiterhin kleinere Mengen an Öl nachflossen, setzten die Einsatzkräfte eine Ölsperre an dem Kanaleinlauf. Hierzu kam ein Boot der Feuerwehr zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen stammt das Öl aus einem öffentlichen Kanalnetz. Weitere Ermittlungen zu diesem Sachverhalt hat die Wasserschutzpolizei des Polizeipräsidiums Einsatz aufgenommen.

Einsatzkräfte - Berufsfeuerwehr

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Gerätewagen-Logistik

Feuerwache 3: Leitungsdienst, Gerätwagen Wasserrettung, Anhänger Ölsperre

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Untertürkheim: Gerätewagen Wasserrettung, Rettungsboot

Abteilung Wangen: Tanklöschfahrzeug

