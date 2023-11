Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Übergabe von medizinischen Geräten an die Solidaritätspartnerstadt Chmelnyzkyj (Ukraine)

Stuttgart (ots)

- Sachspende von drei EKG-Geräte und sechs Medikamentenpumpen

- Übergabe durch Bürgermeister Dr. Clemens Maier auf der Feuerwache 2

- Vier Einsatzkräfte des ukrainischen Katastrophenschutzes sind aktuell bei der Feuerwehr Stuttgart zu Gast

Vier Vertreter des Katastrophenschutzes der Region Chmelnyzkyj haben am Donnerstag drei EKG-Geräte und sechs Medikamentenpumpen aus dem Bestand der Feuerwehr Stuttgart überreicht bekommen. Die Übergabe der Spenden im Gesamtwert von 15.600 Euro erfolgte durch Bürgermeister Dr. Clemens Maier und Stuttgarts Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge auf der Feuerwache 2.

Die Stadt Chmelnyzkyj hatte die Medizingeräte im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft für mehrere Krankenhäuser in Chmelnyzkyj angefragt.

Bürgermeister Dr. Clemens Maier sagte während der Übergabe: "Die Medizingeräte werden in mehreren Krankenhäusern der Stadt Chmelnyzkyj zum Einsatz kommen. Mein Dank gilt der Delegation rund um Herrn Colonel Dadashov, welche die Hilfsgüter bereits morgen in die Ukraine überführen wird. Somit stehen die Medizingeräte schnell dort zur Verfügung, wo sie aktuell am dringendsten gebraucht werden."

Colonel Ruslan Dadashow, stellvertretende Leiter der Hauptabteilung des State Emergency Service of Ukraine in Chmelnyzkyj Region, sagte am Donnerstag in Stuttgart: "Ich danke unseren Stuttgarter Kollegen für die große Gastfreundschaft und die vielen Einblicke. Die vielen Erkenntnisse des Fachaustausches sind sehr hilfreich für unseren schwierigen Arbeitsalltag in der Ukraine. Die Medizingeräte werden wir sofort nach unserer Ankunft an die Stadt Chmelnyzkyj übergeben."

Medizinisches Gerät

Die medizinischen Geräte waren mehrere Jahre im medizinischen Rettungsdienst der Feuerwehr Stuttgart im Einsatz. Auch wenn die Nutzungsdauer der Geräte abgelaufen ist, sind sie weiterhin voll funktionsfähig und werden in der Ukraine dringend gebraucht. Für die Medizintechnik zuständige Notfallsanitäter der Feuerwehr Stuttgart haben die Geräte im Vorfeld auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und die EKG-Geräte mit neuen Akkus ausgestattet.

Fachaustausch in Stuttgart

Im Rahmen der Solidaritätspartnerschaft hat der Katastrophenschutz der Region Chmelnyzkyj um einen Fachaustausch mit der Feuerwehr Stuttgart gebeten. Dieser Austausch konnte durch eine enge Zusammenarbeit der Abteilung Außenbeziehung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Feuerwehr Stuttgart sehr kurzfristig ermöglicht werden. Vom 13. Bis zum 17. November 2023 absolvierten vier ukrainische Einsatzkräfte ein umfangreiches Fachprogramm mit den Schwerpunkten: Gefahrguteinsätze, Freiwillige Feuerwehr, Aus-/ Fortbildung und Elektromobilität. An dem Fachaustausch nahm auch ein Vertreter der Feuerwehr Dresden teil.

Solidaritätspartnerschaft

Am 7. November 2023 unterzeichnete die Oberbürgermeister der Landeshauptstädte Stuttgart und Dresden eine Vereinbarung zur Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Chmelnyzkyj in der Ukraine. Durch diese Solidaritätspartnerschaft soll die Ukraine nicht nur temporär unterstützt, sondern eine langfristig ausgerichtete freundschaftliche Beziehung zu der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj aufgebaut werden.

