FW Stuttgart: Presseeinladung: Übergabe von medizinischen Geräten an den Katastrophenschutz Chmelnyzkyj (Ukraine)

Drei EKG-Geräte und sechs Spritzenpumpen aus dem Bestand der Feuerwehr Stuttgart werden am Donnerstag, 16. November, an den Katastrophenschutz der Region Chmelnyzkyj übergeben. Die Geräte haben einen Gesamtwert von 15.600 Euro und werden von Bürgermeister Dr. Clemens Maier und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge an Vertreter des Katastrophenschutz Chmelnyzkyj übergeben.

Die Übergabe findet um 16:30 Uhr auf der Feuerwache 2 statt. Pressevertreter sind zu der Übergabe herzlich eingeladen. Um ausreichend Audiogeräte für die Übersetzung bereitstellen zu können, wird darum gebeten, eine Teilnahme bis zum Mittwoch, 15. November, anzumelden:

37-Presseselle@stuttgart.de

0711 21673510

Terminübersicht

Wochentag: Donnerstag

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 16:30 Uhr

Ort: Feuerwache 2, Weimarstraße 36, 70176 Stuttgart

Hintergrund: Am 7. November 2023 unterzeichnete die Oberbürgermeister der Landeshauptstädte Stuttgart und Dresden eine Vereinbarung zur Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt Chmelnyzkyj in der Ukraine. Durch diese Solidaritätspartnerschaft soll die Ukraine nicht nur temporär unterstützt, sondern eine langfristig ausgerichtete freundschaftliche Beziehung zu der ukrainischen Stadt Chmelnyzkyj aufgebaut werden.

Eine Anfrage des Katastrophenschutzes der Region Chmelnyzkyj zu einem Fachaustausch mit der Feuerwehr Stuttgart konnte sehr kurzfristig umgesetzt werden. Vom 13. bis zum 17. November 2023 sind vier ukrainische Feuerwehrleute in Stuttgart zu Gast und absolvieren bei der Feuerwehr Stuttgart einen umfangreichen Fachaustausch. Die Sachspenden und der Fachaustausch konnten durch eine enge Zusammenarbeit der Abteilung Außenbeziehung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Feuerwehr Stuttgart ermöglicht werden.

