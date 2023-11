Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: 2. Alarm - Vollbrand einer Wohnung im 3. OG - 4 Bewohner über die Drehleiter gerettet - 6 Verletzte mit Rauchgasvergiftungen in Stuttgarter Kliniken eingeliefert

Stuttgart (ots)

In den frühen Morgenstunden meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle Stuttgart einen Brand mit Flammenschein im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße. Die Leitstelle alarmierte daraufhin sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Sonderfahrzeuge. Der schon nach zwei Minuten zuerst an der Einsatzstelle eintreffenden Einheit bot sich ein dramatisches Lagebild: Flammen schlugen aus den Fenstern einer Wohnung und griffen bereits auf die Dachkonstruktion über. Mehrere Personen standen an den Fenstern und auf dem Dach und riefen um Hilfe, weil ihnen der Fluchtweg über den Treppenraum versperrt war. Die Feuerwehr begann sofort mit der Menschenrettung und leitete einen Löschangriff ein. So wurden vier Personen über Drehleitern vom Dach und aus den Wohnungen sowie weitere Personen über den Treppenraum gerettet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt in Klinken gebracht, weitere 26 Betroffene vorübergehend betreut.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Direktionsdienst, Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 4: Inspektionsdienst, Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik, Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwache 5: Großraumrettungswagen

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik Abteilung Degerloch: Führungsunterstützung mit ELW 1, Löschgruppenfahrzeug Abteilung Wangen: Löschgruppenfahrzeug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, vier Rettungswagen, zwei Notärzte, SEG

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell