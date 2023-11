FW Stuttgart: Zwei verletzte Personen bei Vollbrand einer Wohnung

Stuttgart (ots) - - Vielzahl von Anrufern melden starke Rauchentwicklung in Hauptstätter Straße - Feuerwehr kann weitere Ausbreitung des Feuers durch schnelles Eingreifen verhindern Am Dienstagabend meldeten zahlreiche Anrufer in der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung zwischen zwei Gebäudeteilen ...

mehr