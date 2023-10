Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand auf einem Flachdach eines Firmengeländes

Stuttgart (ots)

- Mehrere Anrufer melden Flammenschein - Brand auf Flachdach - Eine Person leicht verletzt

Mehrere Anrufer meldeten am Samstagabend kurz vor 20 Uhr über den Notruf 112 der Integrierten Leitstelle Stuttgart Feuerschein und eine Rauchentwicklung auf dem Flachdach eines Firmengebäudes in der Epplestraße in Möhringen. Noch während der Anfahrt des zuständigen Löschzuges der Feuer- und Rettungswach 5 sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Degerloch meldete sich die Sicherheitsfirma des Firmenareals und konnte den Einsatzort genauer definieren und einen Brand bestätigen. Aufgrund des besonderen Objektes wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehr Birkach alarmiert.

Brandstellen auf Flachdach

Vor Ort war die Feuerwehr mit dem Brand der Bitumenabdichtung eines Flachdachs in ca. 20 Meter Höhe konfrontiert. Das Feuer hatte sich auf ca. 25 Quadratmeter ausgebreitet. Über eine Feuerwehrzufahrt, konnte in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst ein Zugang zum betroffenen Gebäude, das derzeit saniert wird, geschaffen werden.

Brandbekämpfung mit einem Löschrohr

Die auf dem Dach lagernden Gasflaschen wurden durch die Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich gebracht und der Brand mit einem Löschrohr, das über den Treppenraum nach oben gezogen wurde, abgelöscht.

Die Gefahr der weiteren Ausbreitung auf weitere Teile des Daches oder aufsteigende Stockwerke des Gebäudes konnte verhindert werden. Um 20:21 meldeten die Einsatzkräfte bereits "Feuer aus" und nach kurzen Arbeiten zur Kontrolle der Brandstelle auf versteckte Glutnester wurde diese wieder an den Eigentümer übergeben. Bei den Einsatzmaßnahmen hatte sich eine Person des Sicherheitsdienstes leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung wurde diese durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Löschzug, Türöffner-Fahrzeug Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Atemschutzkomponente Feuerwache 3: Direktionsdienst Feuerwache 4: Messtechnik Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Birkach: Löschfahrzeuge Abteilung Degerloch: Löschfahrzeuge, Messtechnik

Rettungsdienst

1 Rettungswagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

