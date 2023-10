FW Stuttgart: Einzug der Freiwilligen Feuerwehr - Abteilung Logistik in die neue Feuer- und Rettungswache 5

Feuerwehr Stuttgart

- Erster Nutzer in die neue Feuer- und Rettungswache 5 eingezogen

- Abteilung Logistik übernimmt stadtweite Sonderaufgaben

- Komplettbezug der neuen Feuerwache für März 2024 geplant

Ab dem heutigen Samstag ist die Abteilung Logistik der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart in der neuen Feuer- und Rettungswache 5 beheimatet. Sie rückt ab sofort von dem Neubau in der Sigmaringer Straße in Stuttgart-Möhringen zu ihren Einsätzen aus. Dies konnte durch eine vorgezogene Teilfertigstellung eines entsprechenden Gebäudeteils ermöglicht werden.

Der vorgezogene Umzug war notwendig geworden, da der alte Standort der Abteilung Logistik im Gewann Vogelsang bereits an einen neuen Besitzer verkauft wurde und die genutzten Gebäude in einem sehr schlechten baulichen Zustand befanden. In der neuen Feuer- und Rettungswache 5 stehen der Abteilung Logistik hochmoderne Räumlichkeiten und ausreichend Platz für ihre wichtigen Aufgaben zur Verfügung. Mit vollständiger Inbetriebnahme der neuen Feuerwache wird es nochmal zu internen Änderungen bei den Räumlichkeiten kommen. Der Umzug wurde von den haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen vollständig in Eigenregie umgesetzt und dauerte rund zwei Wochen.

Abteilungskommandant Thomas Zaiß sagte am Samstag in Stuttgart: "Wir freuen uns sehr, in der Feuer- und Rettungswache 5 eine neue Heimat gefunden zu haben. Wir empfinden es als große Wertschätzung unser wichtiges Ehrenamt ab heute in einem modernen Gebäude mit sehr guten Arbeitsbedingungen ausüben zu können".

Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge: "Die Abteilung Logistik musste lange Jahre in alten und mittlerweile baufälligen Gebäuden arbeiten, was die Arbeit ungemein erschwerte. Ich danke den 22 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden der Abteilung Logistik das sie durchgehalten haben und ein so wichtiges Ehrenamt für die Landeshauptstadt Stuttgart ausüben."

Abteilung Logistik

Die Abteilung Logistik ist eine Spezialabteilung unter den 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart. Sie ist als einzige Abteilung nicht im direkten Brandschutz tätig, sondern übernimmt stadtweite Sonderaufgaben in der Logistik und dem Katastrophenschutz.

Die Einsätze reichen von der Einsatzstellenversorgung mit Essen und Getränke, über Gefahrguteinsätze bis hin zu Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutzes. Hierfür sind zahlreiche Sonderfahrzeuge bei der Abteilung Logistik stationiert.

Die neue Feuer- und Rettungswache 5

Neben der Feuer- und Rettungswache 5 mit dem medizinischen Rettungsdienst und den Höhenrettern ist in dem Neubau auch die Freiwillige Feuerwehr Stuttgart - Abteilung Logistik, eine Notbetriebsstelle, ein Katastrophenschutzlager sowie Büroräumlichkeiten für die Aus-/ Fortbildung, den Stadtfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr Stuttgart beheimatet.

Durch zahlreiche Faktoren wie beispielsweise die Corona-Pandemie und den Baustoff-/ Fachkräftemangel hat sich die Fertigstellung der Feuer- und Rettungswache leider immer wieder verzögert. An der Fertigstellung der gesamten Feuer- und Rettungswache 5 wird auf Hochtouren gearbeitet. Die vollständige Inbetriebnahme ist für Ende März 2024 geplant.

