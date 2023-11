Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Müllraum führt zu starker Rauchentwicklung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

- Starke Rauchentwicklung

- Angrenzende Wohnungen und Treppenraum durch Atemschutztrupps kontrolliert

- Keine Verletzten

Anwohner meldeten am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohn-/ Geschäftshaus in der Schwabstraße. Durch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr konnte der Brand in einem Müllraum lokalisiert werden. Es brannte eine große, fahrbare Mülltonne innerhalb des Müllraums.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Treppenraum und anliegende Wohnungen durch Atemschutztrupps der Feuerwehr kontrolliert. Der Brand konnte durch einen weiteren Atemschutztrupp mit einem Löschrohr schnell gelöscht werden. Den Brandschutt verbrachten die Einsatzkräfte ins Freie und löschten ihn dort vollständig ab.

Der bereitstehende Rettungsdienst musste glücklicherweise nicht eingesetzt werden, da es zu keinen Verletzten kam.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren nach rund eineinhalb Stunden beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschfahrzeug, Kleinsatzfahrzeug-Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, Organisatorischer Leiter Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell