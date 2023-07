BPOLI-OG: Festnahme am Bahnhof

Achern (ots) - Beamte der Bundespolizei haben bei einer Kontrolle an der BAB 5, auf dem Rasthof Achern, einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den Mann aus Pakistan bestand ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 357,00 Euro, konnte der 39-Jährige die Inhaftierung abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia Fischer Telefon: ...

