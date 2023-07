Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Offenburg (ots)

Gestern Abend kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Durch Reisende wurde der Bundespolizei eine bewusstlose weibliche Person auf dem Bahnsteig gemeldet. Eine Streife konnte dort eine 22-jährige deutsche Staatsangehörige feststellen, welche aber beim Eintreffen der Streife das Bewusstsein bereits wiedererlangt hatte. Da die Dame weder Reiseabsichten noch Bargeld hatte und zudem äußerte, sich Betäubungsmittel beschaffen zu wollen, wurde ihr ein Platzverweis für den Bahnhof in Offenburg ausgesprochen. Diesem kam sie nicht nach. Als der Platzverweis zwangsweise durchgesetzt werden sollte, trat sie einen Beamten. Dieser blieb dadurch unverletzt. Die Frau wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit Handfesseln geschlossen. Auf der Dienststelle wurde durch eine Ärztin festgestellt, dass die Frau nicht gewahrsamsfähig ist und sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell