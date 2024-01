Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Überfall auf Arzneimittel-Lieferantin

Am Donnerstagabend wurde gegen 17.00 Uhr eine Lieferantin von Arzneimitteln in Bad Mergentheim überfallen. Die Dame befand sich bei Kunden in der Danzinger Straße. Als diese wieder in ihren Ford Transit einstieg, öffnete ein in schwarz gekleideter, maskierter Unbekannter die Beifahrertür und stieg ebenfalls ein. Der Mann bedrohte die 49-Jährige mit einem Messer und verlangte von ihr die Herausgabe von Betäubungsmitteln. Da die Lieferantin diese Medikamente nicht mit sich führte, wies der Unbekannt sie an, in die Boxberger Straße zu fahren. Dort wollte der Täter das Fahrzeug wieder verlassen. Aufgrund einiger Passanten fühlte er sich dort jedoch gestört und forderte die Dame auf, weiter in die Edelfinger Straße zu fahren. Dort durchsuchte der Unbekannte den Laderaum des Fords, wurde allerdings nicht fündig. Schlussendlich entnahm er Bargeld aus dem Kastenwagen bevor er fußläufig über eine Brücke der Tauber in Richtung Herrenwiesenstraße flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr wurde in Wertheim der linke Außenspiegel eines geparkten Fords von einem unbekannten Pkw-Fahrer gestriffen. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich in der Theodor-Heuss-Straße gegenüber eines Friseursalons. Durch Zeugenaussagen und Auswertung der angrenzenden Überwachungskameras konnte ein roter Toyota Kleinwagen, Modell Aygo oder Yaris als Verursacherfahrzeug identifiziert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Werbach: Betrunken Auto gefahren

In der Freischlagstraße in Werbach verlor eine Pkw-Fahrerin am Donnerstag gegen 11.00 Uhr die Kontrolle über ihren Opel, kam von der Fahrbahn ab und fuhr daraufhin in eine Hecke. Nachdem die 52-Jährige von einer Zeugin auf den Vorfall angesprochen wurde, entfernte sich diese unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verursacherin konnte kurz darauf an ihrer Wohnanschrift sichtlich alkoholisiert angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille. Die Dame musste im Anschluss die Polizei in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Desweiteren muss sie mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell