Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Aalen: Nicht gegen Wegrollen gesichert

Ein 52-jähriger Fahrer eines BMW parkte sein Fahrzeug am Donnerstag gegen 22 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Bleichgartenstraße. Offenbar war der BMW nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass das Fahrzeug den Berg hinunterrollte und mit einer Streugutkiste kollidierte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 800 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Am Montag um 10:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lenker eines VW Crafter die Wöhrstraße und wollte nach rechts in die Aalener Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen Seat, dessen 44-jährige Lenkerin die Aalener Straße aus Richtung Aalen kommend befuhr. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell