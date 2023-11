Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen im Remstal: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Aalen - Tatverdächtige zu Brandserie ermittelt

Aalen (ots)

Eine Brandserie in der Gemeinde Kernen beschäftigte zurückliegend die Ermittlungsbehörden sowie Rettungsdienste und Feuerwehren. Bei den Bränden kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden. Die verursachten Schäden waren enorm und belaufen sich kumuliert auf etwa 80.000 Euro. Die Feuer wurden überwiegend an Holzstapeln, Mülleimern, Containern bis hin zu Scheunen und Fahrzeugen gelegt.

Der Brandserie werden insgesamt 30 Taten zugerechnet, die zwischen Jahreswechsel und dem 20. September 2023 verübt wurden und die Bevölkerung maßgeblich beunruhigten. Insbesondere war dies der Fall, als sich im Sommer 2023 die Brände massiv häuften. Ins Visier der Ermittler rückte zunächst ein 55-jähriger Tatverdächtiger, der am 24. August 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt wurde, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Nachdem sich der zunächst vorliegende dringende Tatverdacht nach der kriminaltechnischen Spurenuntersuchung und weiteren Ermittlungserkenntnissen nicht erhärtete und er als möglicher Täter ausschied, wurde der Mann wieder aus der Haft entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei Waiblingen, die am 19. September 2023 zur Klärung der Tatgeschehen eine gemeinsame Ermittlungsgruppe Rebe aus Schutz- und Kriminalpolizei einrichtete, wurden sehr intensiv geführt. Die Beamtinnen und Beamten gingen bislang mehr als 130 Spuren nach. Parallel dazu wurden die Ermittlungen durch intensive Fahndungsmaßnahmen begleitet.

Nach einer Brandlegung am 20. September 2023 in der Frauenländer Straße geriet eine Person in Verdacht, die zwischenzeitlich als hauptverantwortlich für die Brandserie gesehen wird. Dieser 27-jährige Mann soll dort einen Pkw in Brand gesteckt haben. Diesem Tatverdächtigen werden von den Ermittlungsbehörden zwischenzeitlich mindestens 13 weitere Taten, darunter insgesamt acht Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen, zur Last gelegt. Der Tatverdächtige befindet sich auf freien Fuß und muss nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer Anklage rechnen. Die Ermittlungen zu der Brandserie sind nicht abgeschlossen und werden von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kripo Waiblingen fortgesetzt. So konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass Brände an einem Altpapiercontainer und einer Mülltonne mutmaßlich von einer 45-jährigen Frau gelegt wurden. Ob darüber hinaus weitere Personen involviert sind ist Gegenstand der Ermittlungsarbeit.

