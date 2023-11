Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall verletzt, Räder entwendet, Feuerwehreinsatz an Schule

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagvormittag gegen 09:20 Uhr wollte ein 70-jähriger VW-Fahrer von einem Grundstück in die Dr.-Max-Bühler-Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher die Straße bereits befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Pedelec-Fahrer, wobei dieser leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro.

Michelfeld: Räder entwendet

Ein Dieb montierte zwischen Sonntag und Montagmorgen die Räder an zwei abgestellten Pkws auf dem Gelände eines Autohändlers im Buchhorn ab und entwendete diese. Der Wert der Räder beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Feuerwehreinsatz an Schule

Ein Vandale zündete am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr einen Handtuchhalter auf der Toilette einer Schule in der Schloßstraße an, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Dies löste einen Feuerwehreinsatz aus, bei dem die Feuerwehr Gaildorf mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz war. Etwa 470 Schüler wurden im Zuge des Feuerwehreinsatzes in eine nahegelegene Turnhalle evakuiert. Zu einem Brandausbruch kam es nicht, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

