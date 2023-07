Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Firmenbulli.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (17./18.07.2023) die Seitenscheibe eines weißen Ford Transit in der Sprottauer Straße in Detmold zerstört. Das Fahrzeug parkte von 23 bis 7 Uhr auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Heidenoldendorfer Straße Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut mitgenommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 zu melden.

