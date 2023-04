Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg: Pkw bei Verkehrsunfall umgekippt

Neuenbürg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Wildbader Straße in Neuenbürg ein Unfall in welchen insgesamt drei Fahrzeuge involviert waren. Der 37-jährige Lenker eines VW Caddy befuhr die B 294 / Wildbader Straße aus Richtung Bad Wildbad kommend und fuhr hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit gegen ein am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, welcher durch die Wucht des Aufpralls gegen einen vor dem Golf abgestellten Ford Tourneo geschoben wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug kippte nach der Kollision um und kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Caddyfahrer wurde mithilfe der alarmierten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und wurde im Anschluss in eine Klinik verbracht. Der Caddy musste abgeschleppt werden, der Unfallverursacher konnte nach Beendigung der Untersuchung noch am gleichen Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Wildbader Straße gesperrt werden.

