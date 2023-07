Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Klüt. Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Ein 58-jähriger VW Touran-Fahrer aus Vlotho befuhr die Lemgoer Straße in Richtung Detmold und beabsichtigte, links auf die Brockhauser Straße abzubiegen. Eine 62-jährige Radfahrerin aus Lemgo fuhr auf dem angrenzenden Radweg an der Lemgoer Straße und wollte mit ihrem Pedelec die Brockhauser Straße über die Querungshilfe überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Radfahrerin. Die Lemgoerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen waren gering.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell