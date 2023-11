Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung im Steinweg zum Brandausbruch. Die Feuerwehr, die Rettungsdienste und die Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Feuer in der Dachgeschosswohnung konnte nach etwa einer Stunde gelöscht werden, die unbewohnte Dachgeschosswohnung brannte allerdings vollständig aus. Das Haus konnte rechtzeitig evakuiert werden, sodass beim Brand niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im niederen sechsstelligen Bereich liegen. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Bei der Wohnung handelt es sich um die Wohnung, in der es am Abend des 04.11.2023 sowie in der Nacht zum 08.11.2023 bereits zum Brandausbruch gekommen ist. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde, ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Bränden ist wahrscheinlich. Zeugen, die am Freitagnachmittag entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

