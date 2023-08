POL-ST: Greven, Frontpartien von Pkw entwendet - Hoher Sachschaden

Hörstel, Rheine (ots) - Nach Raub-Straftaten in Hörstel und in Rheine hat die Polizei Rheine jetzt einen 16-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Jugendliche ist am Donnerstag (17.08.23) beim Amtsgericht Ibbenbüren dem Haftrichter vorgeführt worden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Dem 16-Jährigen aus ...

mehr