Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Defekte Sprinkleranlage sorgt für ausgelöste Brandmeldeanlage

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Nachmittag des 29. August 2023 wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden um 17:06 Uhr in den Neufelder Weg nach Spaden alarmiert. In einem ansässigen Modegeschäft löste kurz zuvor die Brandmeldeanlage aus. Aufgrund eines technischen Defekts löste hier ein Alarmschalter für die Sprinkleranlage aus, woraufhin auch die Brandmeldeanlage auslöste. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden, sodass der Einsatz auch schnell beendet wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell