POL-RZ: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ratzeburg (ots) - 29.03.2023 - Klein Zecher Letzte Nacht kam es zu einem Feuer in einem Bauernhaus in Klein Zecher. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach am 29. März 2023 gegen 01 Uhr aus unbekannter Ursache ein Feuer in einem Bauernhaus in Klein Zecher aus. Die 79-jährige Bewohnerin bemerkte den Brand und konnte sich leicht verletzt in Sicherheit bringen. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Schadenshöhe wird auf mehr als 500.000 Euro geschätzt. Die ...

