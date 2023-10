Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Schaden durch Schockanrufe im Bereich Cuxhaven und Hemmoor - Erneute Warnung und Präventionsangebot der Polizei

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag nahm die Polizei zwei Sachverhalte zu sogenannten Schockanrufen im Raum Cuxhaven und Hemmoor auf. Dabei entstand in dem herausragenden Fall eines 67-jährigen Cuxhaveners ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Es handelte sich hierbei um das Phänomen des sogenannten Enkeltricks. Das vermeintliche Enkelkind habe dem Geschädigten am Telefon mitgeteilt, dass er einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht habe und Geld für die Kaution benötige. Anschließend sei ein Telefonat mit einem angeblichen Polizeibeamten sowie einem angeblichen Staatsanwalt geführt worden, die die Angaben des vermeintlichen Enkels bestätigten. Der Geschädigte habe das Geld in Höhe von etwa 100.000 Euro aus einem Bankschließfach genommen und an eine weibliche Person am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Abendrothstraße, nahe des dortigen Gymnasiums, ausgehändigt. In einem weiteren Fall wurde ein 71- jähriger Hemmoorer betrogen. Ihm wurde durch einen falschen Polizeibeamten am Telefon mitgeteilt, dass seine Wertsachen nicht sicher seien. Es kam zum Austausch der Wertsachen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bremerhaven Hierbei ist ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstanden. Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Die Polizei fordert niemals am Telefon Bargeld oder Wertsachen von Ihnen! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! Rufen Sie im Zweifel selbst die Polizei an:

Polizeiinspektion Cuxhaven: 04721- 5730

Polizeikommissariat Geestland: 04743-9280

Polizeikommissariat Hemmoor: 04771- 6070

Polizeikommissariat Schiffdorf: 04706- 9480

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven bietet Vorträge zu diesem Thema an und führt Beratungen durch. Kontakt unter praevention@pi-cux.polizei.niedersachsen.de oder 04721-573305

Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Betrug sind auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ nachzulesen.

