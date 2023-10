Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Geestland: Verkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss ++ Wieder illegale Müllentsorgung

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Mittwochmorgen (18.10.2023), gegen 03.30 Uhr, auf der BAB 27 in Höhe der Anschlussstelle Stotel in Fahrtrichtung Cuxhaven wurden zwei Beamtinnen eines zivilen Funkstreifenwagens des PK Geestland auf einen Pkw Mercedes aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Autobahn befuhr. Dieser näherte sich dem vor ihm fahrenden Funkstreifenwagen und beabsichtigte diesen zu überholen. Hierbei verschätzte sich der Fahrzeugführer derart, sodass es ohne ein Ausweichmanöver seitens der Polizeibeamtinnen auf den Pannenstreifen zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven setzte seine Fahrt anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von über 200 km/h bei erlaubten 120 km/h fort. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Kokain sowie eines starken Schmerzmittels. Gegen den Fahrzeugführer wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Geestland/Flögeln-Stüh. Am Freitagmorgen (20.10.2023), gegen 08:40 Uhr, meldete eine Anwohnerin eine illegale Müllentsorgung mitten auf einem Feldweg im Bereich Flögeln-Stüh. Wieder wurde Bauschutt abgeladen. Augenscheinlich handelte es sich um ähnlichen Schutt wie er bereits am Dienstag im Bereich "An der Pipinsburg" gemeldet worden war (wir berichteten). Zwischenzeitlich war auch noch gestern eine illegale Müllentsorgung im Bereich der Kransburger Straße in Krempel gemeldet worden. Somit kam es in den vergangenen Tagen zu insgesamt drei dieser Vorfälle, die der Polizei bekanntgegeben wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden weiterhin gebeten sich bei der Polizei in Geestland zu melden (Tel. 04743-9280).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell