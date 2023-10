POL-CUX: Verbotswidrig auf Radweg und entegengesetzt der Fahrtrichtung: Transporterfahrer verursacht Unfall in Wanna

Cuxhaven (ots) - Derzeit kommt es im Bereich Cuxhaven und Hemmoor gehäuft zu so genannten "Schockanrufen". So geben sich Täter am Telefon als "falsche" Polizeibeamte aus. Dabei suggerieren sie den Angerufenen, dass ihre Wertsachen im Haus nicht sicher seien. In anderen Fällen wiederrum wird den Bürgerinnen und Bürgern vorgegaukelt, dass nahe Familienangehörige in einen schweren Unfall verwickelt seien und sie eine ...

