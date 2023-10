Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte

Cuxhaven (ots)

Derzeit kommt es im Bereich Cuxhaven und Hemmoor gehäuft zu so genannten "Schockanrufen". So geben sich Täter am Telefon als "falsche" Polizeibeamte aus. Dabei suggerieren sie den Angerufenen, dass ihre Wertsachen im Haus nicht sicher seien. In anderen Fällen wiederrum wird den Bürgerinnen und Bürgern vorgegaukelt, dass nahe Familienangehörige in einen schweren Unfall verwickelt seien und sie eine hohe Geldsumme zahlen müssen. Glücklicherweise sind die Täter bislang nicht erfolgreich gewesen. Alle Angerufenen haben sich richtig verhalten. Die Polizei rät in solchen Fällen:

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis - Die Polizei sowie Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals am Telefon um Geldbeträge bitten - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben Weitere Informationen gibt es auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell