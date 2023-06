Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in Grundschule

Erkelenz-Gerderath (ots)

Einbrecher versuchten, zwischen letzter Woche Freitag (26. Mai), 17 Uhr, und Mittwoch (31. Mai), 9 Uhr, in eine Schule an der Sankt-James-Straße einzudringen. Dies gelang ihnen nach ersten Erkenntnissen nicht. Ob die Tat in Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen in einen Kindergarten und eine Kindertagesstätte steht (wir berichteten im Polizeibericht Nummer 150), klärt nun die ermittelnde Kriminalpolizei.

