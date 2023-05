Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachttrag zum Pressebericht Nr. 150, vom 31.05.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle:

Wegberg-Uevekoven - Frau stirbt nach Kollision mit Baum / Zeugen gesucht -

Am 31. Mai (Mittwoch), gegen 13.45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 400 (Grenzlandring) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 49 Jahre alte Frau tödlich verletzt wurde. Die Wegbergerin fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Wegberg kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven. In der Nähe des Kreiswasserwerks Uevekoven geriet die Frau dann aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort musste ein entgegenkommender Fahrzeugführer dem Pkw der Frau ausweichen, um nicht mit diesem zu kollidieren. Der 41-jährige Mann aus Mönchengladbach kam mit seinem Fahrzeug beim Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sein Wagen beschädigt wurde. Der Pkw der 49-Jährigen stieß frontal gegen einen Baum. Trotz schnell eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Grenzlandring für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

