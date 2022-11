Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Tankstelle ++ Autoaufbrüche im Geestland

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Tankstelle

Hechthausen. Unbekannte Täterinnen oder Täter sind in der Nacht von Sonntag, 20.11.22, auf Montag, 21.11.22, in eine Tankstelle an der Hauptstraße eingebrochen. Die Täterinnen oder Täter haben die Haupteingangstür aufgehebelt und die Räume nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurden Bargeld und Zigaretten. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

++++++

Autoaufbrüche im Geestland

Geestland / Bad Bederkesa. Am gestrigen Montag wurden dem Polizeikommissariat Geestland zwei Aufbrüche von Kraftfahrzeugen gemeldet. In Köhlen wurde am vergangenen Wochenende ein Werkzeugtransporter durch unbekannte Täterinnen oder Täter aufgebrochen. Hier wurde Werkzeug im Wert von fast 3.000 Euro entwendet. Am Montagnachmittag wurde in der Ankeloher Straße in Bad Bederkesa die Seitenscheibe eines PKW eingeworfen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell