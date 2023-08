Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe nehmen Roller ins Visier

Herschweiler-Pettersheim / Kusel (ots)

Ein 22-Jähriger meldete den Diebstahl seines Mofas. Sein Gefährt habe er am Donnerstagabend um 18 Uhr vor seinem Haus in der Kirchenstraße in Herschweiler-Pettersheim abgestellt. Am Freitagmittag bemerkte er, dass das Mofa des Herstellers Taizhou Zhongneng nicht mehr dort stand. Der Roller ist schwarz mit silbernen und orangenen Streifen und trägt die Aufschrift "Digita51".

In der Nacht von Freitag auf Samstag wandte sich ein 60-jähriger Geschädigter mit einer ähnlichen Anzeige an die Polizei. Der Mann parkte sein dunkelblaues Leichtkraftrad Yamaha YP125 am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Horst-Eckel-Hauses in der Lehnstraße in Kusel. Am frühen Samstagmorgen um 2 Uhr stellte er dann fest, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Die Polizei hat zu beiden Fällen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Tel. 06381/9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

