Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem in Ingelfingen-Criesbach ein VW Sharan durch Unbekannte beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der 34-jähriger Besitzer parkte das Fahrzeug am Dienstag um 22 Uhr vor seinem Haus in der Georg-Fahrenbach-Straße und deckte es mit einer Schutzhülle ab. Als er am Donnerstag gegen 11 Uhr wieder zu seinem Auto kam, stellte er Beschädigungen an der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite fest. Zeugen die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8290 zu melden.

