Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person brach am Sonntagvormittag in ein Fahrzeug in Fahrenbach ein und entwendete den Geldbeutel des Besitzers. Ein 60-Jähriger hatte seinen Skoda gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz am Roberner See abgestellt. Als er gegen 11.30 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Seitenscheibe eingeschlagen und der Geldbeutel gestohlen worden war. Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach

Aglasterhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in den vergangenen zwei Wochen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Aglasterhausen. Zwischen dem 27. Dezember und dem 7. Januar gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Kellerfensters in das Innere des Gebäudes in der Straße "An der Klinge". Anschließend wurden mehrere Schränke geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des verursachten Sachschadens kann nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach-Neckarelz: Mann bestohlen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 61-Jähriger am vergangenen Donnerstag in Neckarelz bestohlen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der Mann hielt sich gegen 20.45 Uhr in der Nähe der Eisbahn am Messplatz auf als er von vier maskierten Personen umzingelt worden sein soll. Diese nahmen ihm im Anschluss persönliche Gegenstände, darunter ein Smartphone, eine Sporttasche, eine Uhr und seine Jacke ab. Anschließend sollen die Unbekannten in Richtung Johannitergasse gelaufen sein. Wer kann Angaben zu dem Geschehen oder den Unbekannte machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 22.30 Uhr am Freitagabend und dem nächsten Morgen gegen 8 Uhr fuhr die unbekannte Person mit ihrem Pkw gegen das Tor eines Carports im Lohrtalweg und fuhr unerlaubt von der Unfallstelle davon, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell