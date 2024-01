POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Fahrenbach: Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person brach am Sonntagvormittag in ein Fahrzeug in Fahrenbach ein und entwendete den Geldbeutel des Besitzers. Ein 60-Jähriger hatte seinen Skoda gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz am Roberner See abgestellt. Als er gegen 11.30 zu ...

