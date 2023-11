LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht am Parkplatz

Meiningen (ots) - Mittwochnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Laterne in der Henneberger Straße in Meiningen, wodurch diese umfiel und dabei noch einen Gartenzaun beschädigte. Der Unbekannte verließ den Unfallort ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Lichtmast entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro, am Zaun ein Schaden von etwa 400 Euro. An dem Mast der Laterne waren ...

