Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laterne umgefahren und abgehauen

Meiningen (ots)

Mittwochnachmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Laterne in der Henneberger Straße in Meiningen, wodurch diese umfiel und dabei noch einen Gartenzaun beschädigte. Der Unbekannte verließ den Unfallort ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Am Lichtmast entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro, am Zaun ein Schaden von etwa 400 Euro. An dem Mast der Laterne waren rote und gelbe Lackspuren erkennbar. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0299037/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell