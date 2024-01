Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagvormittag in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Gegen 10.30 Uhr stellte eine 59-Jährige ihren VW Tiguan auf dem Parkplatz des Wildparks in der dritten Parkreihe ab. Als sie gegen 12.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten Kotflügel fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Laserkontrolle der Polizei - Junge Frau muss einige Zeit zu Fuß gehen

Beamte des Polizeireviers Wertheim führten am Dienstagmorgen an der Kreisstraße 2824 eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 9.55 Uhr und 11.20 Uhr wurde der Verkehr auf Höhe der Kreuzung Kembach/Höhefeld überwacht. Hierbei wurden 11 Verstöße festgestellt und geahndet. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes fast doppelt so schnell wie erlaubt und wurde bei erlaubten 50 km/h mit 48 km/h zu viel gemessen. Die junge Frau muss nun mit einem hohen Bußgeld und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell