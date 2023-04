Ulm (ots) - Gegen 23 Uhr hebelte ein Unbekannter die Schiebetür an einer Bäckerei in der Biberacher Straße auf. Im Innern machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. In einem Schrank fand er Geld. Damit flüchtete er unerkannt. Etwa 30 Minuten später, gegen 23.30 Uhr, wurde die Schiebetür an einer weiteren ...

