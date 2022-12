Feuerwehr Hüllhorst

FW Hüllhorst: Brandeinsatz an Heiligabend - Feuer in Wintergarten

Bild-Infos

Download

Hüllhorst, Ortsteil Oberbauerschaft (ots)

24.12.2022 Hüllhorst - Oberbauerschaft

In den Mittagsstunden des Heiligabend, wurde die Feuerwehr Hüllhorst um 12.24 Uhr mit dem Stichwort Feuer Wohnung, Zimmer, Keller Stufe 1 - Wintergarten verraucht - in die Straße "Am Köpperplatz" in den Ortsteil Oberbauerschaft alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter schwarzer Rauch aus dem Wintergarten eines Wohnhauses. In der betroffenen Wohnung befanden sich bei Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr. Umgehend wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in den betroffenen Wintergarten eingesetzt. Parallel dazu wurde eine Überdruckbelüftung eingeleitet, welche die Sichtverhältnisse in der Wohnung schnell verbessern konnte. Der Brandrauch hatte sich aus dem Wintergarten in die dazugehörige Wohneinheit, sowie in einen unmittelbar angrenzenden Gebäudeteil ausgebreitet. Im Wintergarten standen mehrere Einrichtungsgegenstände in Flammen, die durch das mitgeführte C-Rohr des Angriffstrupp schnell abgelöscht werden konnten. Über ein Fenster wurden die Einrichtungsgegenstände ins Freie verbracht, um dort mit einer weiteren C-Leitung endgültig abgelöscht zu werden. Im weiteren Verlauf wurde die Brandwohnung mittels Wärmebildkamera durch einen weiteren Trupp unter schwerem Atemschutz auf versteckte Glutnester untersucht. Abschließend wurden alle Gebäudeteile mittels Mehrgasmessgerät auf mögliche erhöhte Kohlenmonoxidwerte untersucht. Gegen 13.30 Uhr konnte die Einsatzstelle zurück gebaut und an die Eigentümer übergeben werden. Eine Person wurde vorsorglich rettungsdienstlich untersucht. Im Einsatz waren der Standort Mitte, mit den Einheiten Hüllhorst und Holsen, der Standort West, mit der Einheit Oberbauerschaft sowie der ELW 1 des Standortes Ost mit der Einheit aus Schnathorst. Die Einsatzleitung hat der Stellv. Leiter der Feuerwehr, GBI Sven Heuer übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Hüllhorst, übermittelt durch news aktuell