Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kabelbrand - Polizeibeamte beleidigt - Geldbeutel entwendet - Unfallfluchten - Fahrzeug zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen

Ein 27-Jähriger verursachte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr einen Sachschaden von rund 3800 Euro, als er beim Ausparken seines BMW auf dem Parkplatz am Bahnhof den hinter ihm vorbeifahrenden Mercedes-Benz eines 24-Jährigen übersah.

Oberkochen: Kabelbrand

In der Lagerhalle einer Firma in der Leitzstraße kam es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Kabelbrand an einer Arbeitsmaschine. Das Feuer konnte durch Angestellte der Firma rasch gelöscht werden; sicherheitshalber rückte dennoch die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Laut Angaben der Angestellten war die Maschine seit dem Mittag nicht mehr in Betrieb; weshalb es zu dem Kabelbrand kam, konnte letztlich nicht geklärt werden.

Aalen: Betrunken gefahren - Polizeibeamte beleidigt

Mit ihrem Alfa Romeo befuhr eine 41-Jährige am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Ulmer Straße, wobei sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei beinahe einen Unfall verursachte. Bei der Kontrolle der Autofahrerin wurde festgestellt, dass sie mit mehr als 2 Promille Alkohol unterwegs war. Die 41-Jährige musste sich daher im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau die eingesetzten Beamten, weshalb sie zusätzlich mit einer entsprechenden Anzeige rechnen muss.

Westhausen: Geldbeutel entwendet

Während ihres Einkaufes in einem Lebensmitteldiscounter in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße wurde eine 81-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr das Opfer eines Diebstahls. Ein bislang Unbekannter entwendete ihren Geldbeutel, den sie in ihrer Tasche verstaut hatte. Die Tasche hatte die Frau im Einkaufswagen abgelegt. Der Täter erbeutete neben rund 70 Euro Bargeld diverse persönliche Papiere der 81-Jährigen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Westhausen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 13 Uhr einen VW Passat, der in dieser Zeit auf dem Kirchplatz abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr einen Audi, der in einem Parkhaus in der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellt war. Ein Zeuge, der den Unfall wohl beobachtet hatte, hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug eine Notiz mit dem Kennzeichen des Verursachers. Das Polizeirevier Aalen bittet den Zeugen, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Tannhausen: Abfallbehälter beschädigt

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte zwischen Sonntag, 15.10. und Mittwoch, als sie einen Abfallbehälter an der Bushaltestelle in der Schillerstraße und einen Abfallbehälter am Abenteuerspielplatz beschädigten. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001 entgegen.

Bopfingen-Trochtelfingen: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Freitag und Dienstagmittag 14 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Audi, der in dieser Zeit in der Ostalbstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960220.

Heubach: Parkrempler

Beim Ausparken seines Mercedes-Sprinter beschädigte ein 59-Jähriger am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr einen in der Mögglinger Straße abgestellten Honda, wobei er einen Sachschaden von rund 4500 Euro verursachte.

Heubach: Unfallflucht

Gegen 22.35 Uhr wurde ein 52-jähriger Bewohner der Ostlandstraße durch einen lauten Schlag aufgeschreckt. Als der Mann nachschaute, stellte er fest, dass an seinem vor dem Haus geparkten Audi der Außenspiegel beschädigt war. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die darauf hinweisen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Opel Corsa handeln muss. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Unfallflucht II

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Lkw-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr verursachte, als er beim Rangieren in der Alemannenstraße mehrere Wandpanelen beschädigte. Das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ist bekannt; entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger bei Unfall verletzt

Kurz nach 17 Uhr am Donnerstagnachmittag übersah eine 24-jährige Audi-Fahrerin beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr am Bahnhofsplatz einen 72 Jahre alten Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerweg querte und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der 72-Jährige stürzte auf die Straße. Er erlitt hierbei Verletzungen, weshalb er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Mit seinem Mercedes Benz fuhr ein 81-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr in den Kreisverkehr in der Baldungstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 25-Jährigen, der mit seinem Opel bereits im Kreisverkehr fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Schaden von rund 6000 Euro entstand, blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: 5000 Euro Sachschaden

Im Kreuzungsbereich Rektor-Klaus-Straße / Rechbergstraße übersah ein 33-jähriger Skoda-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr den VW Multivan eines 45-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 20.000 Euro Sachschaden

Auf der Hornbergstraße missachtete eine 40 Jahre alter Ford-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr die Vorfahrt einer 53 Jahre alten VW-Fahrerin, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand.

Ellwangen: Gegen die Leitplanke gefahren

Auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl-Fichtenau und Ellwangen fuhr ein 26-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Lkw auf die Rastanlage Ellwanger Berge ein. Dabei kam er zu weit nach rechts und prallte daher gegen die Leitplanke. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 5000 Euro.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 43-Jähriger seinen Ford am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr am Kreisverkehr auf der Landesstraße 1060 anhalten. Eine 69-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Ford Fiesta auf, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell